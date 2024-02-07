شكرا لقرائتكم خبر عن "أمانة نجران" تزيل أكثر من 31 ألف م3 من مخلفات البناء والهدم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة منطقة نجران وبلديات المنطقة المرتبطة بها خلال شهر يناير الماضي 31065م3 من مخلفات البناء والهدم، ضمن أعمالها الميدانية في معالجة عناصر التشوه البصري في مدينة نجران ومحافظات ومراكز المنطقة.

وأوضحت الأمانة أنها وبلدياتها قامت خلال شهر يناير الماضي بمعالجة عناصر التشوه البصري وتحسين المظهر الحضري في المنطقة ومحافظاتها، وذلك بإزالة 31065م3 من مخلفات البناء والهدم، و إزالة 1265 حاجزًا خرسانيًا، وإصلاح 103.676 مترًا مربعًا من حفر الشوارع والتشققات، وصيانة 2246 عمودًا وفانوس إنارة، كما تمت صيانة وإصلاح 2924 مترًا مربعًا من الإنترلوك لأرصفة الطرق والشوارع والميادين، وإعادة دهان 48.362 مترًا طوليًا من بردورات الأرصفة، وصيانة 2924 مترًا طوليًا من الأرصفة المتهالكة، ودهان 1007 أمتار طولية من الخطوط الأرضية.

وأضافت أنه تم معالجة 1929 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة على الجدران، ومعالجة 1394 حاوية نفايات، ونظافة الأماكن العامة لـ3669 موقعًا، وإزالة 99 من المظلات المخالفة وتشجير 1306 أمتار طولية من الأرصفة وممرات المشاة، ومعالجة وإصلاح 4 محولات كهرباء في الشوارع، وإزالة 4 من المطبات العشوائية، ومعالجة 24 من وقوف السيارات غير المصرح لها، وإزالة 14 سيارة تالفة، وصيانة 100 من اللوحات الإعلانية، وصيانة 81 من اللوحات الإرشادية والتحذيرية، وصيانة 671 من الأحواض الزراعية، وصيانة ونظافة 41 من دورات المياه العامة، ومعالجة وضع 192 بائعًا متجولًا.

وأكدت الأمانة أنها مستمرة في معالجة وإصلاح عناصر التشوه البصري وتحسين المظهر الحضري، وفقًا لخطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، لرفع مستوى جودة الحياة بالمنطقة.