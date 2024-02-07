شكرا لمتابعة خبر عن الملحم يوضح كيف يعرف أصحاب المباني المستهدفة أنهم مُلزمون بشهادة الامتثال.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المشرف العام على وكالة التراخيص والامتثال بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، محمد بن إبراهيم الملحم، كيف يعرف أصحاب المباني المستهدفة أنهم مُلزمون بشهادة امتثال المباني.

وقال محمد الملحم، عبر برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أنه تم إشعار ملاك المباني الذين لهم حق الانتفاع من خلال الرسائل النصية والاستدلال على ملكية المباني من خلال الصكوك، والعقود على منصة إيجار.

وأشار إلى أن من لم يتمكنوا من الوصول إليهم، تم وضع ملصقات على المباني الخاصة بهم وإطلاق حملة توعوية وورش عمل تدريبية.