شكرا لمتابعة خبر عن مشهد رائع لأمطار الخير والبركة والبردية الصباحية شرق العجلية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شارك الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني، مقطع فيديو لأمطار الخير والبركة والسحابة البردية الصباحية شرق العجلية جنوب الأفلاج .

وأوضح المقطع الأجواء الرائعة الممطرة وصوت صفق البرد جنوب الأفلاج الذي يشتاق له الجميع .

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس، أن تستمر درجات الحرارة في انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة.

ويتوقع تكوّن الصقيع والضباب على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، في حين يتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير والباحة.