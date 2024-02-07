شكرا لمتابعة خبر عن أمانة العاصمة المقدسة تؤكد ضرورة الالتزام بامتثال المباني لتطبيق معايير السلامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت أمانة العاصمة المقدسة على ضرورة الالتزام بجدول الجزاءات المحدث الذي اعتمدته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ويأتي ذلك من خلال حرصها على تطبيق أعلى معايير السلامة في الصحة العامة وسلامة المنشآت، وامتدادًا لجهودها المتواصلة لتوفير البيئة المناسبة، والحدِّ من مظاهر التشوه البصري وتعزيز مستوى الوعي بالأنظمة.

وقالت الأمانة أن قد شمل جدول الجزاءات المحدث تصنيف المخالفات إلى مجموعات متعددة، حيث شملت المجموعة الخاصة بمخالفات امتثال المباني 16 نوعًا من المخالفات، تتراوح غراماتها من 100 ريال إلى 9000 ريال، ويمكن الاطلاع على المخالفات عبر موقع الأمانة أو عبر تطبيق “بلدي”.

وأشارت إلى أنها حريصة على الارتقاء بمستوى الامتثال بالأنظمة، وسلامة الإجراءات المتبعة في المباني، ونشر الوعي لدى المواطنين والمقاولين ومنسوبي الأمانات والبلديات، وتعزيز مبادئ السلامة.