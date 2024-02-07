تراند اليوم : "منها البلكونة والتكييف".. بالفيديو.. مختص يكشف التعديات الواجب إزالتها للحصول على شهادة امتثال المباني

صحيفة الخليج 365 : كشف المشرف العام على وكالة التراخيص بوزارة الشؤون البلدية، محمد الملحم، عن التشوهات والتعديات التي يجب تعديلها أو إزالتها للحصول على "شهادة امتثال المباني".

وقال خلال ظهوره على برنامج يا هلا، إن قائمة المخالفات تضم، تغطية البلكونات، وجود المداخن على واجهة المباني، والأسلاك الخارجية، ووحدات التكييف المستقلة، والتمديدات الكهربائية والميكانيكية.

وأضاف الملحم أن، تشققات الجدران والكتابة عليها تعد من المخالفات والتشوهات، وكذلك الملصقات على المحلات، وتكسير الرصيف حال تنفيذه من المالك، وعدم وجود منحدر لذوي الإعاقة في المنازل.

واختتم تصريحاته أن شهادة امتثال المباني لا تغني عن الرخصة، وبإمكان المستفيد التقدم بالصك أو حق الانتفاع، أو عقد الإيجار أو فاتورة الكهرباء أو المياه، للحصول على شهادة امتثال المباني.