تراند اليوم : شاهد.. "الدبيخي" يتناول المنسف على الهواء بعد تأهل الأردن لنهائي آسيا.. وحاتم عقل: "لازم يأكل بأيدي"

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو قيام الناقد الرياضي حاتم عقل، بتقديم هدية إلى زميله الناقد الرياضي حمد الدبيخي، بعد تأهل المنتخب الأردني إلى نهائي كأس أمم آسيا.

وأظهر مقطع الفيديو جلوس مقدم برنامج مساء آسيا على قناة أبو ظبي الرياضية، في مقدمة الطاولة والضيوف على الجانبين، ثم دخل شخصان يحملان المنسف الأردني، على الهواء مباشرة.

وقام حاتم عقل بالوقوف من أجل إطعام حمد الدبيخي بيده، ولكن الأخير رد عليه: "لا تصور النعمة، الله يهديك".

الجدير بالذكر أن حمد الدبيخي، قال منذ أيام أنه سيتناول المنسف في حال تأهل الأردن، إلى نهائي كأس آسيا، وهو ما حدث بالفعل بعد الفوز على كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين.