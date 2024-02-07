تراند اليوم : أول تعليق من الجيش الإسرائيلي على صورة "الجندي" والمحتجز الفلسطيني العاري في غزة

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صحيفة الخليج 365: علق الجيش الإسرائيلي على صورة تظهر جنديا يستجوب فلسطينيا جالسا أمامه، مرتديا فقط ملابسه الداخلية.
والتقطت الصورة داخل مدرسة في حي الرمال شمالي غزة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وأكد الجيش الإسرائيلي إطلاق سراح المحتجز بعد التحقيق معه، موضحا أنه "ليس إرهابيا".
وأضافت "الصحيفة" أن الجندي الذي نشر الصورة، وهو من قوات الاحتياط، تم تسريحه من الخدمة.
وكانت الصورة انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي بعدما نشرها الجندي نفسه، مثيرة ردود فعل غاضبة بسبب تعامل الجيش الإسرائيلي مع المحتجزين الفلسطينيين في قطاع غزة.