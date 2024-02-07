تراند اليوم : بالفيديو..نائب كويتي: وزير الدفاع يخاطب قيادات الجيش بكل وقاحة ويقول لهم «أقعدكم عند حريمكم .. واللي يتظلم بحاسبه»

صحيفة الخليج 365: هاجم نائب مجلس الأمة الكويتي حمد المدلج، وزير الدفاع الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، مشيرا إلى أنه يوجه تهديدات وإهانات للضباط.

وقال خلال انعقاد الجلسة: " وزير الدفاع يخاطب قيادات الجيش بكل وقاحة ويقول لهم "أنا أقعدكم في بيوتكم عند حريمكم واللي بيتظلم يتظلم واللي تظلمه ما يعجبني راح أحاسبه". لافتا إلى أن ما يفعله إهانة مباشرة.

وأردف: " أحد الضباط برتبة عميد تحدث معي ودمعته على عينه من هذه الإهانات".

وتساءل: " هل هذا أسلوب وزير؟"، وواصل: " شرف نقعد عند حريمنا، زوجاتنا وأمهاتنا وبناتنا ولا يحق لأحد أن يهين كويتي، الكويتيين وكرامتهم خط أحمر".

وأضاف: " نقول للوزير نحن نملك إننا نقعدك في بيتك، لا يحق لأحد أن يرفع صوته على منتسبي المؤسسة العسكرية، هم لهم حق علينا وكرامتهم محفوظة".