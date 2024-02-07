4 أهداف لتنظيم الزيارة للروضة الشريفة

حدد مشروع تطوير وتحسين منظومة التفويج لزيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي 4 أهداف، تتمثل في تطوير خدمات المواعيد، وتأهيل الفرق المشرفة على التنظيم، بالإضافة إلى تحديد برامج متخصصة، وتوفير أنظمة لقراءة المواعيد «بوابات ذكية».

وكشفت وزارة الحج والعمرة عن تفاصيل الآلية الجديدة للتفويج للروضة الشريفة، ودورها في تسهيل تفويج زوار الروضة حسب المواعيد المحددة عبر تطبيق نسك.

برامج متخصصة

يهدف مشروع تطوير وتحسين منظومة التفويج إلى تحسين تجربة الزيارة وتنظيمها وإدارتها بكفاءة؛ لضمان تجربة روحانية مميزة، تشمل تحسين مسار التفويج، وتوفير أنظمة قراءة مواعيد الزيارة، بالإضافة إلى تطوير خدمات المواعيد عبر تطبيق نسك، فضلا عن تأهيل فريق متخصص لإدارة عملية التفويج وإدارة الحشود، وكذلك تنظيم برامج متخصصة لإثراء تجربة الزيارة من خلال تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة لترتيب الحجوزات.

تسهيل الخدمات

كان أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سلمان بن سلطان، قام أول أمس بجولة تفقدية على مشروع تفويج الزوار للصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي الشريف.

واستمع خلال الجولة لشرح من وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وخلال الجولة، أشاد أمير منطقة المدينة المنورة بالجهود المبذولة في تسهيل كافة الخدمات للزوار والمصلين، والتي تسهم في تقديم تجربة لا تنسى لضيوف الرحمن.