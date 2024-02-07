إطلاق أكاديمية تدريب حديثة في المملكة تُوفر وظيفة الأحلام لمن يلتحق بها

تعلن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إطلاق الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات، وهي أكاديمية تعليمية وتدريبية حديثة توفر لمن يلتحق بها وظيفة في أحد مصنَعي السيارات الكهربائية الجديدين في المملكة، والتابعة لشركتي “لوسيد” و “سير”. تهدف الأكاديمية إلى: تطوير القدرات في مجال صناعة السيارات الكهربائية.

تقديم نموذج تدريب ينتهي بالتوظيف.

تخريج طلاب مؤهلين للعمل في مصانع “لوسيد” و”سير”. أبرز المعلومات عن الأكاديمية: الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية.

بدأت خطوات الانطلاق وضم المتدربين منذ أواخر العام الماضي.

تهدف إلى ضم خريجين من قسم تقنية المحركات والمركبات في الكلية التقنية بمدينة جدة.

من المتوقع أن تبدأ بالإعلان عن برامج الالتحاق بها ومدة الدراسة فيها بعد الإعلان الرسمي عن إطلاقها.

ستقع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالقرب من جدة في غرب البلاد. أهمية الأكاديمية: توفر فرص عمل جديدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية.

تساهم في تنمية وتطوير هذا القطاع في المملكة.

تفتح آفاقًا جديدة للشباب السعودي الراغبين في العمل في هذا المجال. معلومات عن شركتي “لوسيد” و “سير”: “سير” هي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للسعودية) وشركة “فوكسكون”.

تم إطلاق “سير” عام 2022، وتهدف إلى تصميم وتصنيع السيارات الكهربائية بالكامل داخل المملكة.

افتتحت شركة “لوسيد” الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، والمملوكة بنسبة غالبية لصندوق الاستثمارات العامة، في سبتمبر/أيلول الماضي، أول مصنع لها في السعودية.

بدأت “لوسيد” بتسليم السيارات الكهربائية بالفعل لمشترين في خطوة تاريخية وغير مسبوقة في المملكة والمنطقة.

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