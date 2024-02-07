شكرا لمتابعة خبر عن ارتفاع جنوني في أسعار البصل ومزارع يشرح الأسباب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبر مجموعة من تجار الجملة عن استيائهم بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار البصل، مع شح في وجوده.

وأرجع التجار أن سبب هذا الارتفاع هو قلة المعروض مع زيادة قي الطلب، وذلك نتيجة لعدم قدرة البصل المحلي على تغطية السوق.

وأشار بعضهم أنه لم سعد. هناك إستيراد للبصل من مصر، وأما عن البصل اليمني فيتم استيراده يوتيرة متقطعة، مؤكدين أن أزمة الأسعار باتت عالمية، ليست في المملكة فقط.

فيما أكد المزارع فواز داوود أن الأسباب تعود إلى أن الدول المصدرة للبصل أوقفت تصديره، وهناك عزوف من المزارعين المحليين عن زراعته لعدة عوامل.

وتابع أن تلك العوامل تتلخص في: أن البصل يحتاج فترة طويلة قبل أن يتم جمعه، تصل لـ 6 أشهر، بالإضافة إلى المشقة في جنيه، واحتياجه لكمية مياه غزيرة، مع الأسمدة الكثيرة، مما يزيد من تكلفة الإنتاج.