شكرا لمتابعة خبر عن باحث تاريخي : تساقط الثلوج في تبوك ظاهرة قديمة تكبدت بخسائر مادية وبشرية ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث في التاريخ عبد الله العمراني أن تساقط الثلوج في مدينة تبوك ظاهرة قديمة تعرضت لها في عام 1945 وتكبدت بخسائر مادية وضحايا بشرية

وقال العمراني، أن أمير مركز علقان وأمير مركز أبي الحنشان، أبرقا للمقام السامي تعرضهما لعاصفة ثلجية، تسببت في خسائر مادية وضحايا بشرية.

وأضاف أنه بحسب الوثيقة وصل تراكم الثلج في بعض المناطق إلى مترين، وهذا هو أقدم خبر يوثق تعرض شمال المملكة لتساقط الثلوج.