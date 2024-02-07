شكرا لمتابعة خبر عن محمد قربان يروي قصة شخص عضه قرد البابون ويوضح أضراره على المجتمع .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان عن قصة شخص عضه قرد البابون، موضحًا أضرار قرود البابون على المجتمع .

وقال قربان خلال لقائه على برنامج الشارع السعودي :” كان هناك شخص قام البابون بعضه في إصبعه وتواصلنا معه وأرسلنا فريق إليه “، لافتًا أن البابون يهاجم الشخص إن لم يعطيه ما يريد.

وأوضح قربان أن قرود البابون تنقل الفيروسات والأمراض وتهاجم الأشخاص خاصة الأطفال، إلى جانب أنها تخل بالتوازن البيئي والمحاصيل الزراعية، وتقتحم الممتلكات العامة والمنازل وتتسبب في الأضرار.

وأكد أن اللوائح تنص على عدم إطعام الكائنات الفطرية مثل البابون، مشيرًا إلى أن غرامة إطعام البابون الواحد 500 ريال وهناك مراقبة مشددة للكشف عن ذلك .

وعن أنواع قرود البابون، أوضح أن هناك نوع واحد فقط من البابون، وتعيش في 6 مناطق بالمملكة وعادة يكون في المناطق الجبلية