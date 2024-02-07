ضبط مواطن لاستخدامه حطبًا محليًا في الأنشطة التجارية بعسير

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 فبراير 2024, 2:18 مساءً

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لاستخدامه أكثر من 3 أمتار مكعبة من الحطب المحلي في الأنشطة التجارية بمنطقة عسير. وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. وأكدت القوات أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى (32,000)﷼ لكل متر مكعب، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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