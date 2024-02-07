"ابن سمار" يحقّق نخبة المغاتير الشعل والصفر بـ"جزيلات العطا"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 فبراير 2024, 2:19 مساءً

حقّق مالك "سمارات" حامد بن سعود بن سمار، اليوم الأربعاء، نخبة المغاتير الشعل والصفر 30، بمهرجان جزيلات العطا، بدولة قطر، بمشاركة عدد من ملاك الإبل بدول مجلس التعاون. وحصل "ابن سمار"، على النخبة، بمنقيته "سمارات"، بعد تقييمها أمام لجان التحكيم، مُحقّقة اللقب الثالث لها خلال شهر واحد فقط. وكان "ابن سمار" قد حقّق نخبة النخبة بلون الشعل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد، في نسخته الثامنة، وشوط البيرق الذي حقّقه في فئة الجمل 80 الشعل. وعبّر عن سعادته وفخره بضمّ نخبة جزيلات العطا والنخبة والبيرق بمهرجان المؤسس، في إنجاز غير مسبوق يحسب لـ"سمارات" المتسيدة على المهرجانات الخليجية في هذا اللون. وأهدى "ابن سمار" الفوز لجمهور "سمارات"، مؤكدًا أنه أحكم قبضته على أشواط الشعل. كما قدّم الشكر لنادي الإبل بقطر على نجاح المهرجان وتطوره.

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