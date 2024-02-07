"إغاثي الملك سلمان" يوزع 1.116 سلة غذائية في محلية الدامر بولاية نهر النيل في السودان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 فبراير 2024, 2:33 مساءً

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.116 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية الدامر بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 6.696 فردًا بواقع 1.116 أسرة، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان. ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة. على صعيد آخر، اختتم المركز أمس الأول، المشروع الطبي التطوعي لجراحة المسالك البولية للبالغين في مدينة بورتسودان بجمهورية السودان، والمقام خلال الفترة من 27 يناير وحتى 3 فبراير 2024م، بمشاركة 5 متطوعين من مختلف التخصصات الطبية. وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 197 فردًا وإجراء 85 عملية جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام. ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوّعية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين في الدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم. من ناحية ثانية، وزع المركز أمس الأول، 400 سلة غذائية في مديرية بيجرأكام بولاية ننجرهار في أفغانستان، استفاد منها 2.400 فرد بواقع 400 أسرة، وذلك ضمن مشروع دعم الأفغان العائدين من باكستان إلى بلادهم. ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم الأمن الغذائي في الدول ذات الاحتياج حول العالم.

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