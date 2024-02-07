انت الان تتابع "إنزيريلو": العمل جارٍ على إنشاء متاحف نوعية ضمن مشروع تطوير الدرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 فبراير 2024, 2:37 مساءً

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية "جيري إنزيريلو"، خلال مشاركته، اليوم، في جلسة بعنوان "فرص الشراكات مع القطاع الخاص في مشروع الدرعية"، ضمن أعمال النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص؛ حرص واهتمام سمو ولي العهد بتسريع وتيرة العمل في الدرعية. وأوضح أن شركة الدرعية قامت بفتح العديد من الأصول في العام ٢٠٢١م، ولديها العديد من المناطق السكنية، وتم بيع البعض منها. وقال "إنزيريلو": "يجري العمل على إنشاء متاحف نوعية ضمن مشروع تطوير الدرعية، ولدينا رؤية لخدمة المجتمع، وهناك 9 كيلومترات خصصت للمتنزهات والحدائق في الدرعية"، مشيرًا إلى إمكانية الإسهامات المحلية في تطوير الدرعية بشكل مستدام بما يحفظ تاريخها العريق وثقافتها الممتدّة. وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة داعم حيوي لمشاريع تطوير الدرعية، مثمنًا تكامل الجهات الحكومية والقطاع الخاص للعمل على تطوير الدرعية، مفيدًا بأن شركة الدرعية جزء من صندوق الاستثمارات ومن ضمن مشاريع رؤية المملكة ٢٠٣٠. يذكر أن المنتدى شهد حضور عدد من الجهات الحكومية، وحضور أكثر من "8000" مشارك من القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاستراتيجية، بينهم رؤساء تنفيذيون وقادة أعمال، إلى جانب تنظيم ما يزيد على "100" جناح لشركات القطاع الخاص.

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