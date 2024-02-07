تراند اليوم : بالصور: عرض مصممة الأزياء السعودية "نفلاء العتيبي " استعدادا ليوم التأسيس

صحيفة الخليج 365: أبدت مصممة الأزياء السعودية نفلاء العتيبي اعجابها بالاستعدادات التي ستصاحب احتفالات يوم التأسيس السعودي. وقالت نفلاء العتيبي أنها فخورة بهذه الاجواء التي تسبق الاحتفالات، وأكدت أنها ستكون حاضرة ومشاركة في هذا اليوم لتقدم مجموعتها الجديدة في العاصمة الرياض.

إقبال وأشارت العتيبي أن هذا اليوم سيشهد اقبال كثير ليس على المستوى المحلي، وإنما عالميا، سنرى الجميع يحتفي بل ويرتدي الزي التراثي في هذا اليوم.

وقالت نفلاء : ‏في السنة الماضية كان الاقبال كبير ولافت نحو الأزياء التراثية، ويأتي هذا على أهمية ودور الأزياء التراثية لترسيخ الهوية الوطنية بل والتأكيد عليها.

تجارب سابقة كما أشارت العتيبي عن تجاربها السابقة والسنوية في إظهار الزي التراثي في المحافل الدولية.

المشاركات الخارجية