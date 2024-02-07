تراند اليوم : الكشف عن شروط حماس للاتفاق على هدنة جديدة مع إسرائيل وتبادل الأسرى

صحيفة الخليج 365: كشفت مصادر تفاصيل عن مسودة الرد الذي قدمته حركة حماس للوسيطين القطري والمصري حول صفقة جديدة لتبادل الأسرى وهدنة في قطاع غزة.

وتضمنت المسودة مرحلة أولى تشمل إطلاق سراح جميع النساء والأطفال الفلسطينيين دون سن 19 عاما المحتجزين في السجون الإسرائيلية، إلى جانب جميع الأسرى الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما فما فوق، مقابل إطلاق مجموعة أولى من الأسرى المدنيين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في غزة.وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الأربعاء.

والمرحلة ثانية، تضمنت الإفراج عن 1500 أسير، من بينهم 500 يقضون أحكامًا طويلة الأمد، مقابل إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

كما اشترطت حماس، إعادة بناء المستشفيات ومخيمات اللاجئين في قطاع غزة، وخروج قوت الاحتلال الإسرائيلي من المناطق السكنية في القطاع.

وتضمنت المسودة مقترح لوقف مؤقت للقتال، ووقف الاستطلاع الجوي، وإعادة تمركز القوات الإسرائيلية خارج المناطق المأهولة في كل قطاع غزة، لتكون بمحاذاة الخط الفاصل، وذلك لتمكين الأطراف من استكمال عملية تبادل الأسرى.

وفي السياق نفسه قال مسؤول إسرائيلي أن السلطات الإسرائيلية ستبحث ما إذا كانت سترفض اقتراح حماس كلياً أو ستطلب شروطا بديلة.