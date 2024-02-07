تراند اليوم : فتاة تشتكي: "أمي وأخي ضيعا مدخرات زوجي.. ماذا أفعل؟" (فيديو)

صحيفة الخليج 365: روت فتاة مشكلة إحدى صديقاتها عبر مقطع فيديو على "إكس"، قالت فيها إن زوجها قرر أن يدخر معها مبلغًا من المال شهريًا بدلًا من الاحتفاظ به في البنك، وحين أبلغت والدتها طلبت الأخيرة إقراضها المبلغ.

والدة الفتاة طلبت اقتراض المبلغ لشراء سيارة لشقيق الفتاة ليتكسب منها، وتابعت: " المبلغ تخطى الـ300 ألف درهم، ووعدت الأم برده فور نجاح المشروع".

وأكملت: "مرت الأيام سريعًا وعلم زوجها بضياع مدخراته، وحين طالبت الفتاة والدتها برد المبلغ قالت إن شقيقها خسر المبلغ".

واختتمت: "الزوج قاطعها وامتنع حتى عن تناول الطعام معها، وهي لا تدري ماذا تفعل".