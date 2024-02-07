تراند اليوم : شاهد .. أحدث ظهور لبطة الخبر وبرفقتها القط بعد عودتها لمنزل صاحبتها

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول أحدث ظهور لبطة الخبر والقط المعروفين إعلاميا ب "كبلز الخبر".

وأظهر الفيديو القط والبطة كوكي داخل منزل صاحبة البطة، حيث استعادتها مرة أخرى بعدما تخلت عنها في وقت سابق .

والجدير بالذكر، انتشرت خلال الأيام الماضية قصة البطة والقط على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديو للبطة تتبع القط وتحاول التقرب منه، فيما تم تداول مقطعي فيديو في وقت لاحق أظهرا وقوع عراك بين القط والبطة، وأصيب القط في فمه، وأظهر فيديو آخر تجمهر المواطنين حولهما، فتم تكليف حارس لحراستهما لمنع تعرضهما لأي أذى..