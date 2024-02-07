أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على عدد من المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.
في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.
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