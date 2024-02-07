وزارة التعليم تكشف عن فرصة التسريع للطلاب المتميزين والموهوبين في التعليم

أعلنت وزارة التعليم عن فرصة جديدة للطلاب المتميزين والموهوبين في الحصول على فرصة التسريع للانتقال إلى صف دراسي أعلى من صفهم الحالي، وذلك وفقًا لمجموعة من الشروط المحددة.

تشمل الشروط التي تم الإعلان عنها متطلبات محددة للطلاب المتميزين، حيث يجب على الطالب تحقيق معدل عام لا يقل عن 95٪، بالإضافة إلى تحقيق نسبة 98٪ في المقررات الأكاديمية الأساسية مثل العلوم والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية.

تتضمن الشروط أيضًا تزكية من قبل معلمي المقررات الدراسية، بالإضافة إلى استكمال استمارة المقابلة الشخصية واستمارة تقييم سمات الطلاب الموهوبين والمتميزين في المدرسة.

تعد هذه الفرصة خطوة هامة من وزارة التعليم لتلبية احتياجات وتحفيز الطلاب المتميزين والموهوبين، وتشجيعهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة وتطوير مهاراتهم الأكاديمية.

من المتوقع أن تتلقى الوزارة تفاعلًا إيجابيًا من قبل الطلاب وأولياء الأمور، حيث ستساهم هذه الفرصة في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب المتميزين وتعزيز رغبتهم في تحقيق النجاح الأكاديمي.