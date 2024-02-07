شكرا لمتابعة خبر عن غرامة 20 ألف ريال لمن يقوم بإتلاف أو تخريب كاميرات المراقبة الأمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت قوات أمن المنشآت عن عقوبة من يقوم بإتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.

وأوضحت قوات الأمن بأنه يعاقب كـل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة، خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، يـخـالـف أي حـكـم مـن أحـكـام الـنـظـام، بدفع غرامة مالية مقدارها (20,000) ريال على كل من يقوم بإتلاف أو تخريب أجهـزة أنظمـة كاميرات المراقبة الأمنية.

وأضافت القوات بأنه يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية، خلال (60) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.