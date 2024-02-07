شكرا لمتابعة خبر عن سبب ارتباط الشهور الهجرية بالقمر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الطقس، خالد الزعاق، إن أيام الشهر الهجري مرتبطة بظاهرة كونية مشاهدة بالعين وهو القمر.

وأضاف “الزعاق” أن التاريخ الهجري قمري لأنه يعتمد على دورة القمر حول الأرض، حيث يتم العمرة دورة كاملة حول الأرض كل 27 يوما ونصف اليوم، وذلك بحسب ما ذكره على قناة ” العربية”.

ولفت إلي أن الأرض في هذه الحالة قد تعدت القمر لكونه يدور أيضا حول الشمس، لذا يحتاج القمر للاحاق بالأرض من يوم إلى يومين، ولهذا الشهر الهجري سيأتي أما 29 أو 30 يوما.

وأكد أنه لا يمكن مشاهدة القمر كل 28 يوما، وينزل في كل يوما بجانب نجمة تسمى هذا بتنازل القمر وعددها 28 منزلة بعدد الايام التي نشاهد فيها القمر.