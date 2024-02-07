تراند اليوم : بينها تحميل المماطل تكاليف مماطلته.. بالفيديو .. قانوني يكشف عن تغيرات جذرية طرأت على العقود الجديدة في منصة إيجار

صحيفة الخليج 365: كشف القانوني عاصم العثمان عن تغيرات جذرية طرأت على العقود الجديدة في منصة إيجار.

وقال العثمان: "مسألة أن تجدد عقدك فتروح للمالك وتتفاجأ إن المالك رفع عليك الإيجار 100% تقول له ليش؟ يقول لك العقد انتهي أمس فقررت أرفع الإيجار عليك تبي تجدد يا هلا ما تبي من بكرة اطلع، هذه المسألة انتهت" وتابع: الأصل في العقود الجديدة إنها تتجدد لمدة مماثلة وإذا رغب أحد الأطراف في عدم تجديد العقد يجب عليه إخطار الطرف الآخر عن طريق المنصة قبلها بـ 60 يوم، إذا مر 60 يوم فيعتبر العقد مجدد بنفس المبالغ السابقة.

وتابع: سابقا إذا حل عليك الإيجار لازم الآن تدفع، في العقد الجديد لا معك مهلة للسداد إلى أن تدفع أقساطك كل 6 شهور ومعك 30 يوما مهلة تجدد الإيجار .

العقد الجديد ألزم الطرفين بآلية سداد الأجرة عن طريق منصة إيجار، كما تضمن العقد الجديد تحميل المماطل تكاليف مماطلته.

وأردف: أهم نقطة، سابقا إذا أحد أطراف العقد يبون يغيرون بعض بنود العقد لا يغيرونها لأن العقد سيفقد صفته التنفيذية، اليوم العقد الجديد تقدر تضيف بنود وتعدل عليه ويظل العقد سند تنفيذي في بعض الأمور أهمها القيمة الإيجارية.