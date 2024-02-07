تراند اليوم : "أفرط في تجسيد الواقع بشكل سلبي".. بالفيديو: مستشار "تربوي" يعلق على مسلسل ثانوية النسيم

صحيفة الخليج 365- عطية الكحيلي: انتقد المستشار التربوي عبداللطيف الحمادي، مسلسل ثانوية النسيم، مشيرا إلى أن المسلسل أفرط في تعزيز السلوكيات السيئة بالمدارس.

وقال خلال مداخلة مع العربية fm: "مسلسل ثانوية النسيم يحاكي واقع كان موجود في السابق بالمدارس، لكن لا يمكن أن يكون بهذه الصورة غير المقبولة من الفوضى ونزول مستوى الأدب واستخدام المخدرات والعنف"، لافتا إلى أنه هناك إفراط في تجسيد الواقع بشكل سلبي.

وتابع: "المفترض المخرج أو المؤلف يحاكي الواقع مع وضع حلول، فمثلا مشعل بطل المسلسل سيتغير بفضل مدرس". وأكمل: "أوصي أن يتم الاستعانة بمتخصص في التربية عند تأليف أي مسلسل أو فيلم حتى يضعون رسالة إيجابية للعمل".

وأردف: " المفترض كان يتم إعطاء مساحة أكبر للممثل الذي يجسد دور المعلم خالد، لكن تم التركيز على الجانب السلبي بشكل كبير ولم يسلط الضوء على الطلاب الإيجابيين ".

وأضاف: " أغلب من يشاهدون المسلسل الطلاب والمراهقين ولابد يجلس رب الأسرة معهم ويحدثهم عن أهمية التعليم".