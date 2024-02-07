تنبيه من حالة مطرية على محافظات مكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة، تشمل تأثيراتها المصاحبة محافظات العاصمة المقدسة، وجدة، والليث، والقنفذة، ورابغ، وخليص، وبحره، والجموم، وتربة، ورنية، والمويه.

وأشار المركز إلى أن الحالة تبدأ بمشيئة الله من اليوم إلى يوم السبت. من جهتها أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة. جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.