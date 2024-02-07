تنبيه من حالة مطرية على محافظات مكة

وأشار المركز إلى أن الحالة تبدأ بمشيئة الله من اليوم إلى يوم السبت. من جهتها أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة. جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
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