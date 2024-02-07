وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة وتؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف والعرضيات وميسان وأضم والكامل، وستتأثر منطقة الرياض لتشمل الدوادمي وشقراء وعفيف والقويعية والمجمعة وثادق والغاط والزلفي، ومناطق عسير وجازان والباحة والحدود الشمالية والشرقية والقصيم.
وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة على منطقة الرياض ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الرياض العاصمة والسليل ووادي الدواسر والأفلاج والمزاحمية ومرات ورماح والدرعية وحريملاء والخرج والحريق وضرما وحوطة بني تميم، ومنطقتي الشرقية وحائل.
وبينت المديرية العامة للدفاع المدني أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة وجدة والليث والقنفذة ورابغ وخليص وبحرة والجموم وتربة ورنية والمويه، ومناطق الحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة، وهطول أمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية على معظم المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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