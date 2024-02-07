تراند اليوم : بالفيديو.. مسؤول: عثمان بن عفان سبح في بحر جدة وأعلنها مدخلا رئيسيا للحجاج.. ولهذا السبب وضع ميناء لجدة

صحيفة الخليج 365: كشف المستشار التنفيذي في برنامج "جدة التاريخية" المهندس سامي نوار، أن الصحابي عثمان بن عفان سبح في بحر جدة وأعلنها مدخلا رئيسيا للحجاج وهو أول من وضع ميناء لجدة.

وقال خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: "في مكان شارع الذهب الآن كان البحر قبل 1400 عاما ونزل عثمان بن عفان إلى البحر وكان معه بعض الصحابة، ثم قاموا بصلاة ركعتين وتم إنشاء مسجد وهو مسجد عثمان بن عفان والذي عثرنا داخله على مواد تدل على 17 ألف قطعة أثرية داخل المسجد".

وأشار إلى أنه ذلك حسب الكتب والشواهد التاريخية وجد عثمان بن عفان أن ميناء جدة أسهل في الدفاع عن مدينة الشعيبة، وحماية جدة في حال الهجوم من الخارج.

وأضاف: "عندما حاول البرتغاليين عام 1516 احتلال مدينة جدة لم يستطيعوا نظرا لوجود الصخور المرجانية والجزر في واجهة الميناء البحري".