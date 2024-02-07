تراند اليوم : شاهد.. بيان أمني بشأن الفيديو المتداول لأشخاص داخل مبنى في الرياض

صحيفة الخليج 365: أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لأشخاص داخل مبنى، فقد تبين من إجراءات الاستدلال مباشرة الجهات الأمنية للحالة، واتخاذ الإجراءات النظامية في حينه.
صحيفة الخليج 365: أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لأشخاص داخل مبنى، فقد تبين من إجراءات الاستدلال مباشرة الجهات الأمنية للحالة، واتخاذ الإجراءات النظامية في حينه.
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام