تراند اليوم : شاهد.. بيان أمني بشأن الفيديو المتداول لأشخاص داخل مبنى في الرياض

صحيفة الخليج 365: أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لأشخاص داخل مبنى، فقد تبين من إجراءات الاستدلال مباشرة الجهات الأمنية للحالة، واتخاذ الإجراءات النظامية في حينه.