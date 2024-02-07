شكرا لقرائتكم خبر أمطار رعدية على معظم المناطق حتى الأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الأربعاء - 07 فبراير 2024 Wed - 07 Feb 2024



مكة - الرياض صحيفة مكة

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