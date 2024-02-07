تطبيق 16 نوعا من مخالفات امتثال المباني بمكة

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- بواسطة أيمن الوشواش - فيما بدأت تطبيق 16 نوعا من المخالفات، أكدت أمانة العاصمة المقدسة على ضرورة الالتزام بجدول الجزاءات المحدث الذي اعتمدته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك من خلال حرصها على تطبيق أعلى معايير السلامة في الصحة العامة وسلامة المنشآت، وامتدادا لجهودها المتواصلة لتوفير البيئة المناسبة، والحد من مظاهر التشوه البصري وتعزيز مستوى الوعي بالأنظمة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما بدأت تطبيق 16 نوعا من المخالفات، أكدت أمانة العاصمة المقدسة على ضرورة الالتزام بجدول الجزاءات المحدث الذي اعتمدته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك من خلال حرصها على تطبيق أعلى معايير السلامة في الصحة العامة وسلامة المنشآت، وامتدادا لجهودها المتواصلة لتوفير البيئة المناسبة، والحد من مظاهر التشوه البصري وتعزيز مستوى الوعي بالأنظمة. وأوضحت الأمانة أن جدول الجزاءات المحدث شمل تصنيف المخالفات إلى مجموعات عدة، حيث شملت المجموعة الخاصة بمخالفات امتثال المباني 16 نوعا من المخالفات، تتراوح غراماتها من 100 ريال إلى 9000 ريال، ويمكن الاطلاع على المخالفات عبر موقع الأمانة أو عبر تطبيق «بلدي».

وأضافت أنها حريصة على الارتقاء بمستوى الامتثال بالأنظمة، وسلامة الإجراءات المتبعة في المباني، ونشر الوعي لدى المواطنين والمقاولين ومنسوبي الأمانات والبلديات، وتعزيز مبادئ السلامة. مخالفات امتثال المباني: مخالفات جديدة في جدول الجزاءات المحدث.

تصنيف المخالفات إلى مجموعات عدة.

المجموعة الخاصة بلغت 16 نوعا من المخالفات.

تتراوح غراماتها من 100 ريال إلى 9000 ريال.

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