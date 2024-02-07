شكرا لقرائتكم خبر رصد 578 مخالفة للاشتراطات الصحية في تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت أمانة منطقة تبوك، ممثلة بالإدارة العامة للرقابة والامتثال، 578 مخالفة للاشتراطات الصحية، خلال 3139 زيارة رقابية على المنشآت الخاضعة لاشتراطات صحة البيئة، في يناير الماضي، في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الصحة العامة، وضمان تطبيق الإجراءات الوقائية لسلامة الأغذية.

وأوضح مدير الإدارة العامة للرقابة والامتثال المهندس مساعد الشريف، أن الجولات الرقابية شملت صالونات الحلاقة والمطاعم والمقاهي والمراكز التجارية ومتاجر البيع بالتجزئة، مشيرا إلى أن الفرق الرقابية والإدارات المعنية تواصل أعمالها على مدار اليوم للتأكد من التزام المنشآت باشتراطات الصحة العامة.

وبين الشريف أنه تم خلال تلك الجولات ضبط 578 مخالفة للاشتراطات والإجراءات الصحية، ومصادرة 90 عبوة لمستحضرات طبية و12 كجم منتجات غذائية غير صالحة للاستخدام.

وقدم المهندس الشريف شكره للمنشآت التي سجلت تقدما في مستوى الامتثال، مما انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، مثمنا إسهام السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.

نتائج الجولات: