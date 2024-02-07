«الجوازات» تدشن 8 خدمات الكترونية جديدة

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- بواسطة أيمن الوشواش - دشنت المديرية العامة للجوازات 8 خدمات الكترونية جديدة على منصة وزارة الداخلية للخدمات الالكترونية «أبشر» وبوابة مقيم، في مقر المديرية العامة للجوازات بالرياض، بحضور مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى ومدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت، ونائب مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية المهندس ثامر الحربي، والرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن الجضعي. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت المديرية العامة للجوازات 8 خدمات الكترونية جديدة على منصة وزارة الداخلية للخدمات الالكترونية «أبشر» وبوابة مقيم، في مقر المديرية العامة للجوازات بالرياض، بحضور مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى ومدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت، ونائب مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية المهندس ثامر الحربي، والرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن الجضعي. وشمل التدشين 4 خدمات في منصة أبشر، و4 خدمات في بوابة مقيم.

وأكد اليحيى أن هذه الخدمات تأتي ضمن الخطوات التطويرية للتعاملات الالكترونية الهادفة إلى توفير الوقت والجهد واختصار الإجراءات والارتقاء بجودة خدمات «الجوازات»، وتوفير الحلول الذكية والتحول الرقمي للإسهام في رفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين. أبرز الخدمات الجديدة: الإبلاغ عن فقدان أو سرقة الجواز

الوثيقة الرقمية للزائرين

تقرير مقيم، وتقرير زائر

تعديل الاسم المترجم

الإبلاغ عن فقدان الإقامة

الاستعلام والتحقق من التأشيرات

التنبيهات (إشعار صاحب العمل)

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