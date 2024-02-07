ارتفاع التوطين في الصناعات العسكرية بنسبة 13.6%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عنت مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتوطين قطاع الصناعات العسكرية الوطنية، والمضي بها مستقبلا نحو الاستدامة، وبنسب مرحلية من التوطين المحلي تصل إلى 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية عام 2030. وبنتائج الأرقام حقق التوطين ارتفاعا من 4% إلى 13.6% حتى نهاية 2022، إلى جانب ارتفاع عدد التصاريح التأسيسية والتراخيص لتصل لـ477 تصريحا تأسيسيا وترخيصا تابعا لـ265 شركة تعمل في قطاع الصناعات العسكرية، حسب إحصاءات الهيئة العامة للصناعات العسكرية. التوطين العسكري بنسب مرحلية تصل إلى 50% من الإنفاق الحكومي.

ارتفاع من 4% إلى 13.6% حتى نهاية 2022.

ارتفاع عدد التصاريح التأسيسية والتراخيص لتصل لـ477.

التراخيص التأسيسية المستخرجة تابعة لـ265 شركة.

الشركات تعمل في قطاع الصناعات العسكرية.

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