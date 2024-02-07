دعم إشراك المرأة في قطاع صناعة الدفاع والأمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف دعم إشراك المرأة السعودية في قطاع صناعة الأمن والدفاع، احتفى معرض الدفاع العالمي بدور المرأة في صناعة الدفاع والأمن، من خلال تنظيم برنامج المرأة في الدفاع، إلى جانب تنظيم برنامج مواهب المستقبل الذي يقدم معلومات قيمة للمواهب الشابة العاملة في هذا المجال، حيث تأتي هذه البرامج ضمن توجهات المعرض وسعيه إلى تقديم منصة عالمية رائدة تهتم بجميع الجوانب في صناعة الدفاع والأمن. وترأست سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر، برنامج المرأة في الدفاع الذي سلط الضوء على الدور الفعال للمرأة في هذه الصناعة، حيث عدت البرنامج خطوة مميزة نحو إشراك المرأة وتنمية مداركها وتطويرها في قطاع صناعة الدفاع والأمن، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، من خلال التعريف بأدوارها المهمة وتعزيز إسهاماتها، وتحقيق أثر إيجابي على ضوء تواجدها في هذه الصناعة على مستوى العالم. أهداف البرنامج: تشكيل مستقبل أكثر شمولا في قطاع الدفاع.

دعم مشاركة المرأة.

إيجاد مجتمع دفاع أقوى وأكثر مرونة.

دمج وجهات النظر والمهارات المتنوعة.

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