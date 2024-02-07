شكرا لقرائتكم خبر 75 ألف حالة بعيادات مجمع إرادة الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض زيادة في عدد الحالات التي راجعت العيادات الخارجية خلال 2023، بلغت نسبتها 22% مقارنة بـ2022، إذ بلغ عدد الحالات التي راجعت العيادات النفسية وعيادات الإدمان خلال العام الماضي 75192 حالة. فيما بلغ العدد خلال العام الذي قبله 61536 حالة.

وأوضح المجمع أن عدد الحالات التي استفادت من خدمات عيادات الإدمان العام الماضي بلغ 21285 حالة.

فيما بلغ عدد الحالات المستفيدة من العيادات النفسية 53907 حالات.

وأشار إلى استمراره في تقديم خدمات العيادات الافتراضية والطب الاتصالي، إذ بلغ عدد المستفيدين منها خلال العام الماضي 9721 حالة من إجمالي الحالات التي استفادت من خدمات العيادات الخارجية، بزيادة بلغت نسبتها 195% مقارنة بعدد المستفيدين من هذه الخدمة خلال 2022، والبالغ 3294 حالة.

وأفاد المجمع بأنه جرى خلال 2023 تقديم جهود تطويرية وتوسعية في خدمة العيادات الخارجية، شملت التوسع في العيادات الخارجية لعلاج الإدمان، وزيادة المعاينة المباشرة في اليوم نفسه لحالات الإدمان الجديدة فور تسجيلها في العيادات الخارجية، وتعزيز خدمات العلاج عن بعد خلال عيادة الطب الاتصالي. كما فعّل المجمع العيادات الافتراضية لخدمات الإدمان والطب النفسي الجنائي.