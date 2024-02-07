«تقويم التعليم» تنفذ عمليات الاعتماد المؤسسي لكلية علوم الطيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب «مسار»، أمس الأول اتفاقية مع الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران، لتنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي، وذلك على هامش معرض الدفاع العالمي المقام حاليا بمدينة الرياض.

وقع الاتفاقية من جانب الهيئة، المدير التنفيذي لمركز «مسار» الدكتور محمد الخيري، ومن جانب الكلية الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز المهندس أيمن آل عبدالله.

وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي للكلية، حيث يعد الاعتماد المؤسسي اعترافا رسميا تمنحه الهيئة يفيد بأن المنشأة التدريبية استوفت شروط الاعتماد المؤسسي ومعاييره المعتمدة لفترة زمنية محددة، بهدف دعم منشآت التدريب لمواصلة تطوير عملياتها وتكوين ثقافة تقييم ذاتي محفزة للتطور المستمر، والمساهمة في تحقيق تطلعات سوق العمل، وردم الهوة بين قطاع التدريب ومتطلبات جهات التوظيف.

كما يهدف الاعتماد المؤسسي إلى تشجيع جهود الارتقاء بمستوى جودة المتدربين في قطاع التدريب بالمملكة، وتعزيز التجربة التدريبية لديهم في منشآت التدريب، والعمل مع الشركاء لرفع جودة المدربين ودعم مسار التطوير المهني المستمر، وكذلك لتحقيق التكامل في أنظمة وعمليات الجودة الداخلية في المنشآت التدريبية، وتشجيع الابتكار في العمليات التدريبية، والتخطيط والتنفيذ المستمر للاستدامة والمواءمة مع سوق العمل.