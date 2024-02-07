شكرا لقرائتكم خبر حملة في 20 روضة تعليمية للتحكم بحساسية الطعام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة الطائف ممثلة في كلية الطب وإدارة العلاقات العامة، بالتعاون مع إدارة تعليم المحافظة، حملة موسعة هدفت إلى التحكم بحساسية الطعام في الروضات.

وأكدت الجامعة أن الحملة استهدفت 20 روضة، واهتمت في خطواتها بالارتقاء بالوعي الصحي والتعليمي، موضحة أن الحملة شملت ورش عمل شهدت حضورا وتفاعلا من 500 معلمة وإدارية، في خطوة ركزت على معايير رفع مستوى الوعي في جوانب خطورة حساسية الطعام بين الأطفال وتعزيز القدرة على التعامل مع الحالات الطارئة داخل الروضات.

وأكد مشرف الحملة واستشاري الحساسية والمناعة لدى الأطفال بالجامعة الدكتور أحمد الزهراني؛ أهمية ورش العمل التي تم تنظيمها في سياق الحملة، لما لوحظ من زيادة مستمرة في حالات حساسية الطعام خلال السنوات الأخيرة، التي باتت تشكل تهديدا حقيقيا لحياة الأطفال، مبينا أن الورش شملت آليات وفقرات وجهة محاورها في تعليم المشاركين على أعراض الحساسية والتعامل معها بفاعلية، مع التأكيد على اتباع الإرشادات العالمية لتقليل احتمالية تفاعلات الحساسية داخل الروضات، حفاظا على سلامة الأطفال المصابين بحساسية الطعام.

وأشارت الجامعة إلى أن الحملة سيتم العمل على توسيع نطاقها في مراحلها القادمة، لتشمل بقية روضات المحافظة وصفوفها الأولية، قبل التوسع لتغطي بقية أرجاء المملكة، في خطوة طموحة نحو إيجاد بيئة تعليمية آمنة صحيا للأطفال.