تراند اليوم : أول تعليق من مسؤول أمريكي على استهداف 3 من قادة كتائب حزب الله العراقي وسط بغداد

صحيفة الخليج 365-وكالات:قال مسؤولون إن غارة أمريكية بطائرة بدون طيار أصابت سيارة في العاصمة العراقية ليلة الأربعاء، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أعضاء في ميليشيا كتائب حزب الله القوية، من بينهم قائد رفيع المستوى.

‏وقال مسؤول أمريكي مطلع على الأمر وفقا لوكالة "أسوشييتد برس" إن قائدًا كبيرًا في كتائب حزب الله استُهدف في غارة أمريكية يوم الأربعاء في العراق ولم يكن المسؤول مخولا للتعليق علنا وطلب عدم الكشف عن هويته.

‏وقال مسؤولان من الميليشيات المدعومة من إيران في العراق إن أحد القتلى الثلاثة هو وسام محمد "أبو بكر" السعدي، القائد المسؤول عن عمليات كتائب حزب الله في سوريا وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى الصحفيين.