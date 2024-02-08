تراند اليوم : الكشف عن تفاصيل شروط حماس للموافقة على مقترح إطلاق سراح الرهائن والتهدئة في غزة

صحيفة الخليج 365 : كشفت حركة حماس تفاصيل بنود رد الحركة على مقترح إطار التهدئة في غزة الذي قدمته للوسطاء.

ووافقت حماس على إطار اتفاق للتوصل إلى هدنة تامة ومستدامة على ثلاث مراحل كل مرحلة تستمر 45 يوما تشمل التوافق على تبادل الأسرى والجثامين وإنهاء الحصار وإعادة الإعمار.

واشترطت حماس إدخال 500 شاحنة يوميا على الأقل من المساعدات والوقود إلى كل القطاع بالمرحلة الأولى، كما اشترطت حماس إدخال 60 ألف مسكن مؤقت على الأقل و 200 ألف خيمة إيواء إلى القطاع بالمرحلة الأولى.

وعرضت حماس في المرحلة الأولى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الأطفال والنساء والمسنين والمرضى. كما ثمنت دور مصر وقطر وكافة الدول التي تسعى إلى وقف العدوان على أهل غزة.

وتضمنت المسودة اشتراط حماس إقرار خطة إعمار البيوت والمنشآت الاقتصادية والمرافق العامة خلال مدة أقصاها 3 سنوات، كما طلبت حماس إنهاء مباحثات التهدئة قبل المرحلة الثانية وضمان خروج القوات الإسرائيلية وبدء الإعمار، وذلك مقابل 1500 أسير منهم 500 ذوو مؤبدات وأحكام عالية وجميع النساء والأطفال وكبار السن.