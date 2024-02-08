تراند اليوم : شاهد.. شخص يلجأ لحيلة ماكرة لاصطياد "الحبارى" بطريقة سهلة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو تنكر شخص على هيئة شجرة ليصطاد طائر الحبارى.

وأظهر الفيديو أشخاص يجلسون داخل مركباتهم بينما يجلس على الأرض شخص متنكرا على هيئة شجرة ثابت لا يتحرك.

وأبان الفيديو الشخص المتنكر يسارع بالإمساك ب "الحبارى" بمجرد اقترابه منه، فيما تجمع حوله عدد من الأشخاص معبرين عن فرحتهم باصطياد الطائر.

وأثار المقطع حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق مغرد قائلا: "معقولة ما طارت من قرب السيارات لها ؟! قد يكون بأمرها شيء وقد تكون فبركة وكل شيء وارد".

وكتب مغرد: "أتوقع خوفها من السيارات أتجهت إلى ما هو أمامها لتختبئ ولم تظن أنها وقعت في المحظور". وأضاف مغرد: " صياد ماهر محتال عنده صبر".

الجدير بالذكر يعتبر طائر الحبارى الطريدة الأولى والتراثية للصقارين، ويشكل التحدي الكبير لهم ولصقورهم واصطياده يعطيهم الإحساس بالفخر والنصر.