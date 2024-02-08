تراند اليوم : "لقد خيبت أملي فيك يا أستاذ!".. معلم ابتدائي بالرياض يتفاجأ بطالب يعاتبه لسبب غريب

صحيفة الخليج 365: تفاجأ معلم في إحدى المدارس الابتدائية بالرياض بطالب يعاتبه لعدم منحه هدية كما وعده خلال حلم رآه في المنام.

وكان المعلم توجه إلى المدرسة ودخل الفصل وقبل البدء في شرح المادة الدراسية، رفع الطالب أصبعه يريد الحديث معه، وعندما ذهب إليه قال الطالب: لقد خيبت أملي فيك يا أستاذ!

وتعجب المعلم من حديث الطالب، وقال له لماذا؟! قال: لقد وعدتني بهدية ولم تفِ بذلك!، ورد المعلم متى؟! فأجاب الطالب: بالحلم.. أني رأيتك يا معلمي في الحلم وقلت لي: إذا عملت كذا فلك هدية، فعملته، ولكنك لم تهدني!

وبادر المعلم بمنح الطالب الهدية التي رآها في الحلم.