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ولي العهد ونظيره البحريني يرأسان الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي البحريني

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الرياض - علي القحطاني - ترأس صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين ، اليوم ، الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني في الرياض .

ويشهد الاجتماع توقيع عدد من الاتفاقيات ومذاكرات التفاهم بين البلدين ، وإقرار مجموعة من المبادرات الجديدة .

وكان ولي عهد البحرين وصل إلى العاصمة الرياض ، عصر اليوم ، لحضور الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني .

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