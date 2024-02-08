شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد ونظيره البحريني يرأسان الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي البحريني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين ، اليوم ، الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني في الرياض .

ويشهد الاجتماع توقيع عدد من الاتفاقيات ومذاكرات التفاهم بين البلدين ، وإقرار مجموعة من المبادرات الجديدة .

وكان ولي عهد البحرين وصل إلى العاصمة الرياض ، عصر اليوم ، لحضور الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني .