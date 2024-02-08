شكرا لمتابعة خبر عن مستثمرة : القطاع العسكري له متطلبات خاصة تجعلنا نتشارك مع جهات عالمية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت طرفة المطيري أول مستثمرة سعودية في الصناعات العسكرية، عن سبب استثمارها في مجال التجهيزات العسكرية، خلال لقاء إعلامي في معرض الدفاع العالمي.

وقالت المطيري “القطاع العسكري له متطلبات خاصة تجعلنا نتشارك مع جهات عالمية متخصصة للوصول إلى أعلى مستويات الجودة”.

وأضافت المطيري “جيشنا من أهم جيوش الإقليم، والأرقام في المجال العسكري مشجعة جدا ومحفزة، والتنظيمات التى تم عملها في الفترة الأخيرة تدعم الاستثمار في هذا المجال”.

وتابعت المطيري “هذا النوع من الاستثمار يبرع فيه السيدات بشكل أكثر، ونتمكن من التواصل مع شركات عالمية متخصصة وخبراء عالميين من أجل الوصول إلى جودة عالية”.

والجدير بالذكر انطلقت فعاليات معرض الدفاع العالمي 2024 في الرياض الأحد الماضي، والذي يستمر حتى 8 فبراير، بمشاركة أكثر من 750 جهة عارضة، و45 دولة، و115 وفداً.