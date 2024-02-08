تراند اليوم : بالفيديو.. استشاري جلدية: هناك رجال بعمر الـ80 عاماً يلجأون إلى عيادات التجميل لهذا السبب!

صحيفة الخليج 365: قال استشاري الجلدية الدكتور ظافر بن حافظ، إن معظم الفئات العمرية من الرجال وتحديدا من منتصف الـ 20 عاماً إلى الـ 80 عاماً يلجأون إلى عمليات التجميل.

وأضاف حافظ خلال لقاء مع برنامج "الراصد"، أنهم يذهبون لعيادات التجميل إذا استدعت الحاجة لذلك، مبينا أن تساقط الشعر الوراثي يبدأ من عمر الـ 20 عاماً، وظهور بعض التجاعيد تبدأ بعمر الـ 30 عاماً.

وأوضح: ليست كل الإجراءات التجميلية "رفاهية"، فأحيانا يكون في بعض المشاكل مثل ندبات حب الشباب والتي تعتبر ترميم وليس تجميل.

وأبان: ليس كل الإجراءات التجميلية للرجال تكون رفاهية، مشيرًا إلى ندوب حب الشباب، والتي تعتبر في هذه الحالة ترميم وليس تجميل.

وتابع: هناك فئة بدأت تظهر بكثرة في الأونة الأخيرة وهم الرجال المكممين الذين يتغير شكلهم بسبب نزول الوزن السريع، فيلجأون لعيادات التجميل للترميم.