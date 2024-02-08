انت الان تتابع أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأُفقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 فبراير 2024, 5:21 صباحاً

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأُفقية (3- 1) كم،على محافظات المهد وبدر ووادي الفرع. وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً. كما أصدر المركز تنبيهًا تضمّن رياحًا شديدة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأُفقية ورياحًا تصل سرعتها إلى (40- 49) كم/ساعة، على محافظتي العيص وخيبر، مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثالثة فجرًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

كانت هذه تفاصيل خبر أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأُفقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.