تراند اليوم : الحصيني يكشف تفاصيل طقس إجازة نهاية الأسبوع: أمطار ورياح وهبات شبه قوية على هذه المناطق!

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس، عبدالعزيز الحصيني، تفاصيل طقس إجازة نهاية الأسبوع.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": حسب النماذج العددية للطقس، متوقع أن تكون أجواء نهاية هذا الأسبوع .. الأجواء مناسبة للتنزه اليوم الخميس 27 رجب على الوسطى والشرقية وشرق الشمالية، والجمعة 28 رجب الأجواء مناسبة للتنزه في شرق الوسطى والشرقية، والسبت 29 رجب الأجواء مناسبة للتنزه في الشمالية الغربية والشرقية ووشمال الغربية.

وأشار: أجواء معتدلة نهارا و باردة ليلا على معظم المناطق وتزداد البرودة شمالا، ومعتدلة نهارا ولطيفة ليلا إلى تميل للبرودة فجرا على الساحل الأوسط من البحر الأحمر، والساحل الجنوبي من البحر الأحمر يميل للحرارة نهارا إلى معتدل فجرا.

وأكمل: استمرار الحالة الجوية الممطرة الثامنة لموسم ١٤٤٥هـ على أجزاء من مناطق الغربية والجنوبية الغربية تمتد إلى أجزاء من الوسطى والشمالية ثم الشرقية.

وزاد: الأمطار في معظمها متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد تغزر في أماكن متفرقة من تلك المناطق مع فرصة سيول متفرقة.

ومضى: الرياح.. الخميس 27 رجب 1445هـ رياح من خفيفة لمتوسطة مع هبات شبه قوية على القطاع الغربي وغرب الوسطى من المملكة باقي المناطق رياح من خفيفة إلى متوسطة.

وتابع: الجمعة متوقع رياح من خفيفة إلى متوسطة مع هبات شبه قوية على القطاع الغربي والشمالي وغرب الوسطى باقي المناطق رياح من خفيفة إلى متوسطة.

وختم: السبت 29 رجب متوقع رياح من خفيفة إلى متوسطة مع هبات شبه قوية على أجزاء واسعة من الوسطى وشرق االقطاع الأوسط والجنوبي من الغربية وشرق الشمالية وباقي المناطق من خفيفة إلى متوسطة.