في موقف طريف، فاجأ طالب في إحدى المدارس الابتدائية بالرياض معلمه بمطالبته بهدية رآها في حلم.

ففي بداية أحد الدروس، رفع الطالب يده طالباً الحديث مع المعلم، وعندما اقترب منه، قال له: “لقد خيبت أملي يا أستاذ!”.

وتعجب المعلم من حديث الطالب وسأله عن سبب خيبة أمله، ليرد عليه: “لقد وعدتني بهدية في حلمي ولم تفِ بوعدك!”.

وضحك المعلم من بساطة الطالب وصدق مشاعره، وسأله عن نوع الهدية التي وعده بها. فأخبره الطالب بما رآه في حلمه، فما كان من المعلم إلا أن بادر بتحقيق حلم الطالب ومنحه الهدية التي وعده بها.

كانت هذه تفاصيل خبر معلم ابتدائي بالرياض يتفاجأ بطالب يعاتبه لسبب غير متوقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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